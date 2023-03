Retrato dos Açores: "Jénifer, ou a princesa da França" reflete um dos maiores problemas da região

A Fundação Francisco Manuel dos Santos divulgou o retrato dos Açores deste ano. A propósito disto, o escritor Joel Neto lança agora um novo livro que revela a pobreza na região, que tem uma das taxas mais elevadas do país.

"Jénifer, ou a princesa da França" nasce e vive nos Açores. A obra de Joel Neto acaba de chegar às livrarias e reflete um dos maiores problemas da região.

O livro do escritor natural da ilha Terceira gira em torno da história de uma menina açoriana, que testemunha todas as aceções da pobreza.

Mais de um quarto da população açoriana é pobre, um valor que está muito acima do normal.

De acordo com os dados da Pordata, o poder de compra dos açorianos é menor que a média nacional.

A taxa de abandono escolar precoce é de 27%, quando o nacional está nos 6%.

Nos Açores vive-se dois anos e meio a menos do que no continente, onde a esperança média de vida é maior.

Os melhores indicadores do que os do resto do país só mesmo os turísticos.

As ilhas têm cada vez mais visitantes. Em 2021, o arquipélago teve quase o dobro das dormidas por 100 habitantes do que a média nacional, um número que aumenta todos os dias e contrasta com os restantes indicadores do retrato insular português.