Cantor Matheus morre atropelado aos 43 anos

Além de Matheus, também o sogro, Marcos Vasques, de 61 anos, perdeu a vida no acidente. Os dois viajavam para o Rio de Janeiro, com as respetivas mulheres e uma amiga, quando se deu o acidente.

A meio da viagem, decidiram encostar na berma da estrada para revezarem o lugar do condutor, avança o GShow. Matheus e o sogro saíram do carro, para trocar de lugar, quando um veículo descontrolado os atingiu fatalmente, tendo ainda batido no carro onde estava a família do artista.

O cantor morreu no local, enquanto o sogro foi transportado para o hospital, em estado grave. Acabou por não resistir aos ferimentos.

Além de integrar a dupla Zé Henrique & Matheus, o cantor tinha também feito parte da banda Matheus & Konrado, que começou em 2016.