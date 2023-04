Promover a leitura no TikTok? Há uma nova tendência nas redes sociais

Há uma tendência na rede social TikTok que está a aproximar os jovens da leitura. As editoras estão atentas ao fenómeno e já fazem parcerias com estes criadores de conteúdos para chegarem a esta faixa etária.

Nos últimos tempos, Rafaela Fernandes concilia os estudos em ciências biomédicas laboratoriais com a publicação de vídeos no TikTok com opiniões sobre os livros que lê.

Os livros foram uma companhia na altura do confinamento e, após o covid-19, o gosto manteve-se. Para os quase 12.000 seguidores, Rafaela fala, sobretudo sobre os géneros que prefere: romances e fantasias.

Normalmente lê quatro a cinco livros por mês. Por esta altura, Rafaela tem parcerias com várias editoras e consegue ganhar algum dinheiro como criadora de conteúdos nesta área.

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros diz que está em diálogo permanente com o Ministério da Cultura para que mais medidas sejam implementadas para fomentar a leitura entre os mais jovens.