É fã de Harry Potter? A saga vai voltar em formato série

Depois do grande ecrã, as aventuras do feiticeiro mais famoso do mundo vão agora ter uma série. A plataforma de streaming HBO Max fez o anúncio na quarta-feira através das redes sociais.

"A vossa carta de Hogwarts está aqui. A [HBO] Max vai ter a primeira série de televisão de Harry Potter, uma adaptação fiel dos livros emblemáticos", anunciou a plataforma de streaming.

Os filmes foram lançados entre 2001 e 2011, catapultando para o estrelato Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Agora, o comunicado do Warner Bros. Discovery revela que haverá um novo elenco. A escritora J.K. Rowling, autora dos livros que deram origem à saga no cinema, vai ser a produtora executiva da série.

Ainda não há uma data para o início das gravações, mas a HBO Max fez saber que a série vai compilar todo o enredo dos livros.