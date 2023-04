A montanha-russa de emoções que foi a atuação de Frank Ocean no Coachella 2023

Frank Ocean foi o artista mais esperado nesta edição 2023 do Coachella, nos EUA. O músico norte-americano conhecido pelas canções “Thinking about you” e “Pink + White” não colocava o pé em cima de um palco há seis anos e já não lançava um álbum desde 2016, o que levou muitos fãs a questionarem a sua continuidade no mundo da música. Para surpresa de todos, Frank Ocean regressou ao palco e estreou-se este domingo num dos festivais de música mais conhecidos do mundo. Associado a uma natureza imprevisível , Frank Ocean deixou uma marca no palco californiano ao ter embarcado os fãs numa montanha russa de emoções. A revista Rolling Stones aponta o seu espetáculo como emocionante e ao mesmo tempo desconcertante. Ainda antes da atuação de Frank Ocean no Coachella, o Youtube anunciou que a emissão ao vivo não seria transmitida na plataforma, o que dececionou os fãs que não tinham comprado bilhete para ver o norte-americano. Por outro lado, o público receava o cancelamento do espetáculo, como já aconteceu no passado. Por volta das 21:30, as pessoas começaram a juntar-se no palco principal para conseguirem ver de perto o Frank Ocean, cujo espetáculo estava marcado para as 22:05. Todavia, o público teve de esperar ansiosamente mais uma hora para ver o artista. Sem introdução e apresentação, pouco depois das 23:00, Frank Ocean abre abruptamente com "Novacane", uma canção de 2011.

A ansiedade e a deceção de alguns fãs foi substituída pela nostalgia transmitida pela voz de Frank Ocean, colocando o público do seu lado com uma interpretação perfeita.

O palco foi substituído por uma tela gigante, que mostrava Ocean virado de costas para a multidão com um capuz azul a esconder o seu rosto. Uma repórter do The Guardian, que assistiu ao concerto, descreveu que uma câmara tremida filmava o artista, estilo close-up, evocando a “a sensação de um documentário produzido em tempo real" ao olhos do público. Após um começo pouco habitual, que foi abafado pela voz de Frank Ocean, a interação com o público foi mínima e entre as músicas verificaram-se longas pausas e por vezes preenchidas por silêncio. Ainda assim, a primeira abordagem foi sobre um próximo álbum. "Eu quero falar sobre o porquê de estar aqui, porque não é por causa de um álbum. Não que não haja um novo álbum", disse. Ocean não lança um álbum desde "Blonde" de 2016. Mais tarde surge uma explicação para a presença de Frank Ocean no Coachella 2023 recorrendo a uma memória emocional do seu irmão, Ryan Breaux, que faleceu aos 18 anos, em agosto de 2020 num acidente de carro. "Eu e o meu irmão viemos muito a este festival. (…) uma das minhas melhores lembranças é assistir a Rae Sremmurd com o meu irmão e Travis (Scott) naquela barraca", disse. "Eu sei que [o Ryan] ficaria muito feliz por estar aqui connosco. Quero agradecer-vos pelo apoio (…). Agora vou voltar para as músicas".

O espetáculo incluiu um interlúdio com o DJ Crystal Mess, durante o qual um segurança é gravado a dançar. “Olhando para trás, sinto que em 2020, quando estava a começar a dar festas em pequenos clubes de Nova Iorque (…) estava a divertir-me a ouvir novas músicas”, explicou. Um jovem pianista também subiu ao palco e tocou as músicas de Frank Ocean. "Este é Josias. Ele está a interpretar a minha criança interior". Já durante a execução de "At your best (you are love)" dos Isley Brothers, Ocean interrompe para afirmar que "disseram-me que é o toque de recolher" e declarou o fim do espetáculo depois de uma hora e 20 minutos, o que deixou o público insatisfeito.