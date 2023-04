A relevância de Chico Buarque no papel de “muscular o espírito de anti-ditadura”

O músico e escritor brasileiro Chico Buarque de Holanda recebe esta segunda-feira o Prémio Camões, quatro anos depois de ter sido distinguido, numa cerimónia a realizar no Palácio de Queluz, que simboliza o regresso aos valores democráticos no Brasil. Em 2019, o na altura Presidente Jair Bolsonaro recusou-se a assinar o diploma e entregar o Prémio Camões a Chico Buarque.

Em entrevista na SIC Notícias, o músico e compositor Tiago Nacarato começou por considerar essa decisão do ex-Presidente do Brasil "uma opção muito pouco válida para um líder".

Filho de um músico brasileiro e com fortes ligações à cultura do Brasil, Tiago Nacarato participou num concerto de homenagem a Chico Buarque este domingo, em Lisboa.

“A personagem principal aqui até é a Língua Portuguesa, e depois vem a escrita e a escrita criativa em que Chico Buarque consegue ser exímio nisso e consegue influenciar gerações e gerações e gerações com a sua escrita”, considerou Tiago Nacarato.

Na SIC Notícias, o músico com raízes brasileiras realçou a importância de relembrar sempre Chico Buarque pela seu papel em “muscular o espírito de anti-ditadura”.

Chico Buarque foi galardoado com o Prémio Camões em 2019, mas a cerimónia de entrega nunca se realizou depois de ter feito várias críticas às políticas culturais do anterior Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que na altura se recusou a assinar o diploma, cuja entrega formal estava prevista para abril de 2020.

O autor de "Estorvo" e "Leite Derramado" é um apoiante do Partido dos Trabalhadores, defensor de Lula da Silva. Chico Buarque foi também um crítico do Governo de Jair Bolsonaro.

Entretanto, a pandemia de covid-19 obrigou também ao adiamento da cerimónia de entrega do prémio, que coincide agora com as celebrações do 25 de Abril e com a visita de Estado, de cinco dias, de Lula da Silva a Portugal.