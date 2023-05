Morreu o escritor Luís Carmelo, aos 68 anos

O escritor Luís Carmelo morreu este domingo aos 68 anos, segundou confirmou a família no Facebook.

"Informo que o corpo do meu primo Luís Carmelo estará na Basílica da Estrela amanhã, dia 2, das 17h30 às 22h30, e quarta, dia 3, das 9h30 às 13h00, hora a que o funeral parte em direção ao cemitério do Alto de S. João onde será cremado às 14h00".

Autor de mais de 30 obras literárias, vencedor de vários prémios, Luís Carmelo foi cronista do jornal Expresso e do jornal Hoje Macau.

Nasceu em Évora a 25 de Agosto de 1954, doutorou-se na Holanda e vivia em Lisboa.

Entre outros prémio, foi vencedor do Prémio de Ensaio da Associação Portuguesa de Escritores 1988 com a obra “A Tetralogia Lusitana de Almeida Faria” e finalista do Prémio Literário Casino da Póvoa/ Correntes d'Escritas 2019 com o livro de poesia "Tratado".