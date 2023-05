Cultura

Colete sensorial ajuda surdos a sentir concerto dos D'zrt

@marta.takes.photos/Facebook D'zrt

O último concerto da banda, que regressou aos palcos após 13 anos, no Altice Arena, em Lisboa, ficou marcado pelo lançamento do projeto de acessibilidade do espaço. Uma intérprete de língua gestual ajudou um grupo de surdos a acompanhar o espétaculo.