Marchas Populares de Lisboa: a avenida rendeu-se ao Parque Mayer

Mais de 2.000 marchantes percorreram, na noite de segunda-feira, a Avenida da Liberdade nas Marchas Populares de Lisboa. O desfile teve como tema os 100 anos do icónico Parque Mayer.

A Avenida da Liberdade transformou-se num teatro de revista: os 28 grupos de marchantes prestaram homenagem ao centenário do Parque Mayer. Cada bairro trouxe para a rua um pouco da história e tradição lisboeta em forma de música, coreografias e figurinos.

Na Avenida da Liberdade, milhares de pessoas assistiram ao desfile e deram força aos marchantes. Entre eles, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. O evento contou também com caras bem conhecidas do mundo da televisão, do futebol, da música e do teatro.

Também os casais de Santo António desceram a avenida: antes da partida para a lua de mel, trocaram a valsa nupcial pelas marchas populares.

As Marchas Populares de Lisboa, que celebraram, este ano, o 91.º aniversário da primeira edição, que teve origem, precisamente, no Parque Mayer.