Cantora Bebe Rexha é atingida durante concerto e o resultado é... um olho negro

As estrelas do mundo da música estão cientes dos riscos que podem correr quando pisam o palco, por isso é que a segurança é reforçada durante grandes espetáculos. Porém, ninguém previu o que aconteceu à cantora pop Bebe Rexha, no domingo.

O vídeo mostra a cantora a tropeçar para trás depois de ter sido atingida por um telemóvel, afasta-se do público e de seguida cai de joelhos.

Bebe Rexha foi rapidamente assistida depois de ter abandonado o palco, sem retomar a atuação.

No dia seguinte, a cantora partilhou com os mais de 10,7 milhões de seguidores no Instagram uma fotografia do hematoma no olho, mas garante que se encontra bem, apaziguando assim os fãs.