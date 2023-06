FEST arranca em Espinho com 240 filmes e mais de 20 concertos

O FEST - Festival Novos Realizadores Novo Cinema arranca segunda-feira em Espinho e, abrangendo o que a organização define como "quatro subfestivais", chega à fase de "amadurecimento pleno", com 240 filmes, 21 concertos e 34 formadores da indústria. Filipe Pereira, diretor do FEST, apresenta na SIC Notícias os detalhes do festival “um pouco diferente do habitual”.

Filipe Pereira explica que o evento chegou à fase de amadurecimento e é um festival “que tem um pouco de tudo” e onde é possível partilhar conhecimento, deixando a ideia do que as pessoas podem encontrar no FEST.

“Podem ver um filme, podem dialogar com os cineastas e podem aprender um pouco sobre aquilo que eles têm para ter uma experiência muito mais ligada ao que as novas gerações e que o público agora a pede do que simplesmente ir a um festival de cinema, sentarem-se na cadeira e terem uma atitude completamente passiva”, sublinha.

Em relação aos quatro subfestivais que agora compõem esse certame do distrito de Aveiro, o responsável explica que há o festival dos filmes acabados, o festival da música de cinema, o da formação por profissionais do setor e o de 'pitching' para novos projetos.

O Festival Novos Realizadores Novo Cinema arranca no Auditório do Centro Multimeios, com a exibição de "War Pony", das norte-americanas Gina Gammell e Riley Keough, prémio de melhor primeira obra em Cannes

A decorrer até 16 de junho em várias salas da cidade de Espinho, o FEST vai exibir 240 filmes de 58 nacionalidades e, desses, 183 estarão em competição. Aspetos que sobressaem dessa oferta são "a predominância de mulheres entre os realizadores e o relevo das questões sociais e de género entre os temas abordados", antecipou Filipe Pereira.

Longas e curtas-metragens em competição

Na categoria de longas-metragens estarão 10 filmes a concurso e, desses, o diretor de programação do FEST, Fernando Vasquez, destacou "War Pony", que, realizado pelas norte-americanas Gina Gammell e Riley Keough, venceu o prémio de melhor primeira obra em Cannes, pela forma como "retrata a dura realidade das comunidades nativo-americanas na notória reserva de Pine Ridge".

A competição de curtas-metragens, por sua vez, vai abranger 18 obras de ficção, 13 de documentário, 10 de animação, nove experimentais, 23 de produção portuguesa, 40 de realização académica e 60 concebidas por crianças e jovens.

Dessa lista, Fernando Vasquez realça, na categoria documental, "Man Caves", em que a suíça Céline Pernet aborda "a temática da crise de masculinidade nos dias de hoje", e o filme "And the king said...what a fantastic machine", em que Axel Danielson e Maximilien Van Aertryck analisam "a obsessão pela imagem na sociedade contemporânea", o que lhes valeu distinções nos festivais de Sundance e Berlim em 2022.

Na competição portuguesa, assiste-se ao regresso dos realizadores Rúben Sevivas e Hugo de Sousa, e a apresentação de novos trabalhos de "autores promissores como Luís Campos e Joana Peralta".

“Music Walk With Me”

A grande novidade da 19.ª edição do evento é o subfestival "Music Walk With Me", lançado em colaboração com o Auditório de Espinho para divulgar músicos que já conceberam bandas sonoras para cinema ou cuja sonoridade tem potencial para entrar no setor.

The Legendary Tigerman, Sensible Soccers, Castello Branco, Motsa e Yosune serão alguns dos nomes em palco, entre artistas de vários países.

A componente mais exigente do FEST é, ainda assim, o Training Ground, que motiva cerca de 800 inscrições nas diversas 'masterclasses' conduzidas por profissionais da indústria audiovisual.