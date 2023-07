"Re-en-cantos": o espetáculo que dá vida aos cantos do Palácio de Mateus

Os jardins do palácio de Mateus, em Vila Real, foram este fim de semana palco de um espetáculo de dança e música, uma forma diferente de dar a conhecer os percursos do monumento nacional.

A Companhia Paulo Ribeiro dá vida a uma viagem coreográfica e musical feita a partir das paisagens de Mateus: os jardins neobarrocos, as hortas e as vinhas, o contraste entre o granito da paisagem humana e o xisto da paisagem rural.

O espetáculo "Re-en-cantos de Mateus" faz de parte da agenda de verão do Palácio, que ao longo do ano abre as portas a uma vasta programação cultural.