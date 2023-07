Travis Scott é cabeça de cartaz no Rolling Loud em Portimão

A segunda edição do festival Rolling Loud vai decorrer esta semana, entre quarta e sexta-feira, na Praia da Rocha, em Portimão, atraindo fãs de hip-hop com um cartaz encabeçado por Travis Scott, Playboi Carti e Meek Mill.

"É um festival de grande dimensão e o cartaz é muito apelativo. Não podemos esquecer que vamos ter Travis Scott na Praia da Rocha. O hip-hop está em grande crescendo no mundo inteiro e a marca Rolling Loud é muito forte, é o maior festival de hip-hop do mundo", destacou à Lusa Tiago Castelo Branco, diretor-executivo da MOT, uma das empresas parceiras na organização do evento.

O Rolling Loud, cujo cartaz deste ano integra mais de 60 artistas, partilha organização e recinto com o Afro Nation, festival de música 'afrobeat' que na semana passada juntou dezenas de milhares de pessoas naquele areal de Portimão, no distrito de Faro.

"O que fazemos é um 'rebranding' de todo o recinto, redecoramos e a festa continua. Muda tudo. Muda a decoração e muda o cliente", salientou o responsável.

O estilo de música e o cartaz "fazem com que, mais uma vez, venha muita gente de fora", reconheceu Tiago Castelo Branco, depois de no Afro Nation cerca de 90% do público ter sido estrangeiro.

Ainda assim, a segunda edição em solo português do Rolling Loud, festival criado em Miami, nos Estados Unidos, "teve uma grande procura de portugueses, ao contrário da primeira edição", apontou.

"Este ano, aumentámos muito a taxa de portugueses, cerca de 20 a 25% [do total], mas [o público] continua a ser maioritariamente estrangeiro", disse o diretor executivo da MOT, que preferiu não indicar o número de espectadores previstos.

O festival arranca na quarta-feira, com o principal cabeça de cartaz, o 'rapper' norte-americano Travis Scott, que na passada semana ficou a saber que não vai enfrentar acusações criminais pela morte de 10 pessoas por esmagamento no seu concerto no festival Astroworld, em 2021, após decisão do grande júri do estado do Texas.

O artista e a organização do evento, realizado em Houston, são também alvo de vários processos judiciais interpostos por familiares das vítimas.

A primeira edição do festival norte-americano Rolling Loud em Portugal deveria ter acontecido no verão de 2020, mas foi adiada para julho de 2021 e depois reagendada, para 2022, sempre devido à pandemia da covid-19.

Na sua primeira edição em Portugal, que juntou cerca de 35 mil espetadores, o cartaz incluía como cabeças de cartaz nomes como o 'rapper' e produtor J. Cole, A$AP Rocky e Future.

O festival só admite a entrada a maiores de 18 anos.