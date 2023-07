Morreu Zé Celso, um dos maiores dramaturgos do Brasil

O dramaturgo brasileiro Zé Celso, expoente do teatro de vanguarda no país sul-americano, morreu em São Paulo, aos 86 anos, na sequência de queimaduras provocadas por um incêndio no seu apartamento, anunciou esta quinta-feira a sua companhia de teatro.

José Celso Martínez Correa, conhecido como Zé Celso, estava internado nos cuidados intensivos desde a madrugada de terça-feira, quando um incêndio provocado por um fogão elétrico lhe queimou mais de metade do corpo.

A morte do dramaturgo, figura central do teatro brasileiro durante mais de meio século, gerou reações imediatas de pesar no mundo cultural e político, incluindo o Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.