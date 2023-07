Arctic Monkeys marcam o segundo dia do NOS Alive

A sexta-feira foi mais um dia com lotação esgotada no recinto do NOS Alive, em Algés. Os Arctic Monkeys foram os cabeça de cartaz.

A banda britânica de rock era a mais esperada do segundo dia do festival. No entanto, a cantora norte-americana Lizzo deixou o relvado cheio já ao final da tarde.

Foi Lil Nas X quem encerrou o palco principal.

Jorge Palma faz a festa do outro lado

Do outro lado do recinto, no palco secundário, o português Jorge Palma, levou o público ao rubro durante uma hora de concerto.

Foi mais um dia esgotado na 15ª edição do Nos Alive. Cerca de 55 mil pessoas assistiram aos mais de 40 espetáculo que decorreram nos sete palcos do festival de verão.