Balão "gigante" que celebra aniversário da Gulbenkian passeou por Lisboa

Chama-se "Masayume" que significa "sonho que se torna real". Uma criação do coletivo de artistas japoneses "Mé". Esta é a primeira vez que o balão de ar quente com quase 24 metros de altura é exibido fora do Japão, mais concretamente na Praça do Comércio, em Lisboa.

O objetivo é sobrevoar a cidade, mas só esteve suspenso alguns minutos, antes de as condições climatéricas obrigarem a obra voadora a voltar ao solo.

O momento foi captado por quem passou e viu o lançamento incluído no programa CAM em movimento. Uma série de projetos criados para apresentar arte em espaços públicos, que neste caso, assinala a abertura da temporada japonesa no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian que celebra as quatro décadas de história do CAM.

Este é o início de um programa extenso, que se prolonga até à reabertura do Centro de Arte Moderna, que está a ser remodelado e tem reabertura prevista nos primeiros meses do próximo ano.

Além da Praça do Comércio, o balão passeou também pelo Jardim da Torre de Belém e pela Alameda D. Afonso Henriques.