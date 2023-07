"Bem-vinda sejas, Amália" no Teatro Tivoli até 27 de agosto

A partir desta sexta-feira, já é possível visitar uma exposição dedicada a Amália no Teatro Tivoli em Lisboa. "Bem-vinda sejas, Amália" conta a história da mulher e da artista num cenário normalmente inacessível ao público.

Criada inicialmente para comemorar o centenário do nascimento de Amália Rodrigues, a exposição que conta a história da fadista tem percorrido o país até chegar ao Teatro Tivoli, que recebeu peças únicas da fadista, como este vestido que usou em Cannes ou o figurino criado para Amália no filme "A Severa" e outros vestidos que a cantora levou para palcos de todo o mundo, que o público pode ver de perto no palco do Tivoli.

A exposição "Bem-vinda sejas, Amália" estende-se a vários espaços do Teatro e a várias vertentes da vida de Amália Rodrigues, dentro e fora dos palcos onde se notabilizou em todo o mundo.

Uma homenagem para conhecer até 27 de agosto.