Rui Vitória continua a três pontos de Jorge Jesus na Arábia Saudita

O Al Nassr, orientado pelo treinador português Rui Vitória, goleou esta segunda-feira em casa o Ohod por 4-0 e manteve-se a três pontos do líder Al-Hilal, de Jorge Jesus, cumpridas 17 jornadas do campeonato saudita de futebol.

O ponta de lança Abderrazak Hamdallah foi a grande figura do encontro, ao marcar o primeiro golo, aos 16 minutos, e fazer os passes para os restantes, apontados por Zultan Al Ghanam, aos 45+1, Yehya Al Shehri, aos 71, e Awadh Faraj, aos 78.

Com este resultado, e após 17 de 30 rondas, o Al Nassr passou a contar 37 pontos, contra 40 do Al-Hilal, que no domingo goleou por 5-1 no reduto do Al Feiha.

Rui Vitória, que começou a época no Benfica e saiu após a 15.ª jornada, com os 'encarnados' no quarto lugar, estreou-se hoje no campeonato, depois de ter somado outras duas goleadas na Taça da Arábia Saudita. Soma três triunfos, com 15-0 em golos.

Lusa