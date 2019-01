AC Milan bate Nápoles e apura-se para as meias-finais da Taça de Itália

O avançado inaugurou o marcador aos 10 minutos, após lançamento longo, ganhando a bola nas costas da defesa e atirando para fora do alcance de Alex Meret.

No banco com o treinador Carlo Ancelotti, Mário Rui viu, aos 27 minutos, Piatek 'brincar' com dois companheiros da defesa, ganhando ângulo na área para atirar com o pé esquerdo, ampliando para 2-0.

Na liga, o Nápoles segue em segundo lugar, com 48 pontos, a 11 da líder Juventos, enquanto o AC Milan, de Gennaro Gatuso, antigo pupilo de Ancelotti no AC Milan que foi campeão da Europa em 2003 e 2007, é quarto, com 35, a cinco pontos do Inter.

Na quarta-feira, a Juventus de Cristiano Ronaldo e João Cancelo visita a Atalanta, enquanto a Roma, adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, joga em casa da Fiorentina.

A ronda termina na quinta-feira, com o jogo entre Inter e Lázio.As meias-finais são disputadas a duas mãos, a primeira em 26 de fevereiro e a segunda em 23 de abril.

Lusa