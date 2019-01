Benfica goleia Boavista por 5-1

O Benfica venceu esta terça-feira o Boavista, no Estádio da Luz, por 5-1, em jogo da 19.ª jornada da Primeira Liga.

João Félix (9'), Pizzi (28'), Seferovic (54' e 72') e Grimaldo (86') fizeram os golos do triunfo dos encarnados, com Talocha (42') a reduzir a desvantagem axadrezada. Houve ainda tempo para Vlachodimos defender um penálti cobrado por Mateus, aos 90 minutos.

Com esta vitória, o Benfica segura o 2.º lugar, com 44 pontos, enquanto o Boavista mantém-se no antepenúltimo lugar, em zona de despromoção, com 16.

Na próxima jornada, as águias jogam o dérbi em Alvalade, diante do Sporting (domingo às 17h30) e os axadrezados recebem o Feirense (sábado às 18h00).