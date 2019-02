Benzema diz que deixou de ter papel secundário com saída de Ronaldo

O futebolista francês Karim Benzema disse que passou a liderar o ataque do Real Madrid com a saída de Cristiano Ronaldo, lamentando o papel secundário que desempenhava enquanto o avançado português permaneceu no clube espanhol.

"Antes, jogava em função de Cristiano Ronaldo. Estava sempre à procura dele, com o objetivo de o ajudar a marcar ainda mais golos", disse Benzema, em entrevista à francesa France Football, cujo excerto foi publicado esta segunda-feira no site oficial da revista francesa.

Benzema, que esta época tem 20 golos marcados pelos 'merengues', número acima dos 12 e 19 que marcou no Real Madrid em 2017/18 e 2016/17, respetivamente, justificou o aumento de produção com o facto de agora liderar o ataque dos espanhóis.

"Tinha um papel secundário. Agora depende de mim mostrar que quero marcar, dar algo à equipa. É isso que gosto", justificou o avançado internacional francês, de 31 anos.

Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid no final da última temporada e assinou pelos italianos da Juventus, equipa em que leva 21 golos marcados esta temporada, liderando a lista de melhores marcadores na Série A, com 19.

Lusa