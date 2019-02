José Mourinho pode estar de regresso ao Real Madrid. Essa é pelo menos a convicção do antigo presidente do clube espanhol, Ramón Calderón, que garantiu esta manhã no twitter que decorrem negociações com treinador português

Ontem, já depois da derrota com o Barcelona, Calderón escreveu "Tenho a sensação, e algo mais que, na próxima época, Mourinho vai sentar-se no banco do Real Madrid".