Irmãos e adversários entram em campo ao mesmo tempo

No fim de semana, chegou do Japão uma imagem pouco habitual no futebol: dois irmãos, suplentes em equipas diferentes, entraram em campo ao mesmo tempo durante um jogo.

Apesar de não ser inédito, não é muito comum que dois irmãos se enfrentem num jogo de futebol. Há bastantes casos de atletas do mesmo sangue a jogar futebol, mas não é todos os dias que dois irmãos entram exatamente ao mesmo tempo num jogo.

Segundo o blog Be Soccer, o caso aconteceu na 10.ª jornada da segunda divisão do Japão, numa partida que opôs o Machida Zelvia e o Omiya Ardija.

Os protagonistas desta história foram Dorian e David Babunski, que entraram ao mesmo tempo aos 83 minutos. Mas antes disso, partilharam um abraço, num momento captado pelas objetivas e divulgado nas redes sociais.



A vitória foi celebrada por David, do Omiya Ardija.

De origem macedónia, Dorian e David passaram pelas camadas mais jovens do Real Madrid e do FC Barcelona, respetivamente. Agora, voltam a jogar no mesmo país e na mesma divisão.