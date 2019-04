"Já não é assustador ir jogar a Old Trafford"

Pep Guardiola considera que este é "um jogo especial" por ser um derbi, e que os seus jogadores estão motivados.

No que diz respeito à derroda pesada sofrida pelo Manchester United no último fim de semana contra o Everton (4-0), o treinador Espanhol considera "que este é outro jogo".

O City ocupa neste momento o segundo lugar da Premier League, com 86 pontos, a dois pontos do Liverpool, que ocupa o primeiro Lugar, mas com um jogo a menos.

O United está na 6ª posição, a 3 pontos do 4º lugar, que dá acesso às competições europeias.

A vitória é essencial para as duas equipas que entram em campo hoje às 20h00.