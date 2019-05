Atleta Caster Semenya vai ter de tomar remédios para baixar a testosterona

Caster Semenya, dupla campeã olímpica de 800 metros, perdeu o recurso no Tribunal Arbitral de Desporto (TAS) ao qual pedia que impedisse a entrada em vigor das novas regras da IAAF que obrigarão os atletas hiperandróginos a tomar medicamentos para baixar o nível de testosterona.

Em abril, a federação internacional da modalidade anunciou, para vigorar a partir de novembro, novas regras para as atletas que produzam de forma natural muita testosterona, considerando que esse desajustamento hormonal as beneficiava.

As atletas em questão, como Semenya, deverão baixar a taxa de testosteronoa, com recurso a medicação, para 5 nanolomas por litro de sangue, se quiserem participar nas provas internacionais com distância entre 400 metros e milha (1.609 metros).

"Não é justo que alguns coloquem em causa a que sou. Sou Mokgadi Caster Semenya, sou mulher, sou rápida", disse na altura a atleta, também tricampeã mundial.

As novas regras já tinham sido questionadas pela federação sul-africana de atletismo, que está em consonância com Semenya.

No Twitter, a sul-africana já reagiu à decisão do TAS: