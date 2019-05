Ayrton Senna: o "mago" morreu há 25 anos

Ayrton Senna nasceu a 21 de março de 1960, em São Paulo, e morreu a 1 de maio de 1994, na sequência de um acidente durante o Grande Prémio de San Marino de Fórmula 1.

O piloto de automóveis brasileiro começou por conquistar diversos títulos na modalidade de karting, passou pela Fórmula 1600 até que, em 1984, ingressou na Fórmula 1.

Em 1985, Ayrton Senna é contratado pela Lotus, alcançando nesse mesmo ano a sua primeira vitória no autódromo do Estoril, em Portugal.

Três anos mais tarde é contratado pela Mclaren e vence, em 1988, o mundial de pilotos. Volta a vencer o mundial em 1990 e em 1991.

Em toda a sua carreira, o piloto brasileiro venceu 41 Grandes Prémios, em 11 épocas na Fórmula 1.

O Grande Prémio de São Marino de 1994 marcou para sempre o automobilismo mundial. "Num único fim de semana, perderam-se dois pilotos. Foram dias muito difíceis para todos", recordou, em declarações à Agência Lusa, o português Pedro Lamy, que participou nessa prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 aos comandos de um Lotus-Mugen Honda.

Fim de semana negro para a Fórmula 1

"Aconteceu de tudo. Diversos acidentes em pista, nas boxes. Parece que Deus se pronunciou nesse fim de semana para avisar que era preciso mais cuidado", sublinha Lamy, 25 anos depois daquele que é considerado uns dos fins de semana 'mais negros' da história da F1.

Cerca de 25 horas antes do acidente de Senna já tinha morrido o austríaco Roland Ratzenberger, que, aos 31 anos, disputava o seu terceiro grande prémio, quando o seu Simtek-Ford embateu a 315 km/h contra um muro de betão na curva Villeneuve, após perder uma parte da asa dianteira.

Na sexta-feira, na primeira sessão de qualificação, o Jordan-Hart do brasileiro Rubens Barrichello descolou na Variante Baixa, a cerca de 200 km/h, embateu nas redes de proteção e capotou três vezes, deixando o piloto brasileiro inconsciente e impedido de alinhar na corrida, devido aos ferimentos sofridos, entre os quais uma fratura no nariz.

O acidente de Pedro Lamy

A própria corrida também começou mal, pois, na largada, Pedro Lamy não conseguiu evitar que o seu Lotus-Mugen Honda embatesse violentamente na traseira do Benetton-Ford do finlandês J.J. Lehto, que ficara parado, e a colisão lançou uma roda para as bancadas, o que provocou ferimentos em quatro pessoas.

O acidente do português ditou a entrada em pista do 'safety car', que controlou o ritmo do pelotão até à sexta volta, pelo que Senna realizava a sua primeira volta lançada quando se despistou.

Mais tarde, perto do final da corrida, o drama voltou a acontecer, mas desta vez nas 'boxes': depois de reabastecer e trocar de pneus, o italiano Michelle Alboreto preparava-se para regressar à pista, quando se soltou uma roda do seu Minardi-Ford, num incidente de que resultaram ferimentos em três mecânicos da Ferrari e num da Lotus.

Viragem histórica na Fórmula 1

O dramático Grande Prémio de São Marino de 1994 marcou uma viragem histórica na Fórmula 1, pois não só obrigou a Federação Internacional do Automóvel (FIA) a alterar de forma radical as regras de segurança, como acabou por ser o momento da sucessão entre Ayrton Senna e o alemão Michael Schumacher, vencedor dessa prova.Pedro Lamy, que na altura tinha 22 anos, lembra um "ambiente muito pesado" nas horas seguintes.

"Só tive a confirmação da morte do Senna quando fui ao hospital, no final do dia. Já havia alguns comentários, mas ninguém queria acreditar", revela o piloto, que correu no Mundial de F1 de 1993 a 1996.O piloto de Alenquer diz que esse fim de semana e, sobretudo, a morte de Senna "mudou a forma como se via a F1 em Portugal".

"Passou a ser diferente. O Ayrton Senna era um piloto diferente, era apelidado de 'Mago'. Tinha uma magia dentro dele, era o melhor. Ele próprio repetia várias vezes que tinha nascido para ser o melhor", lembra Pedro Lamy.

Senna disputou 162 grandes prémios desde a sua estreia na Fórmula 1, em 1984 com um Toleman-Hart, e ainda tem vários registos notáveis: é o quinto piloto com mais vitórias (41, a primeira delas no Estoril) e terceiro com mais 'pole positions' (65).

Instituto de Ayrton Senna lança vídeo motivacional aos atletas brasileiros

Em 2006, os atletas brasileiros receberam um incentivo de peso. O Instituto do ex-campeão mundial de Fórmula 1 lançou um vídeo para os atletas antes da Olimpíadas, que provocou reações emocionadas. O vídeo relembra a corrida de Fórmula 1 em São Paulo que o piloto brasileiro venceu após enfrentar vários problemas.

Honda faz vídeo com o som do carro conduzido por Ayrton Senna



A Honda prestou uma homenagem a Ayrton Senna. A marca japonesa lançou um vídeo com o som do carro da McLaren, o MP4/5 conduzido pelo piloto brasileiro na década de 80. No circuito de suzuka, as luzes simularam o percurso do carro.