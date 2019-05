Casillas sofre enfarte do miocárdio 

Iker Casillas, de 37 anos, sofreu esta quarta-feira um enfarte do miocárdio e teve de ser submetido a um cateterismo.

O jogador espanhol ter-se-á sentido mal depois do treino de hoje no Olival, de preparação para o encontro com o Desportivo das Aves, e foi de imediato transportado ao hospital.

Em comunicado, o clube diz que o jogador espanhol está a ser seguido no Hospital CUF Porto e encontra-se fora de perigo.

"Guarda-redes sofreu um enfarte durante o treino matinal desta quarta-feira Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira, realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.



A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido."

O guarda-redes dos azuis e brancos deverá ficar afastado dos relvados até ao final da época.