Benfica vira resultado com Portimonense e fica mais perto do título

O Benfica virou o resultado e venceu este sábado o Portimonense por 5-1, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, dando assim mais um passo com vista à conquista do campeonato.

O marcador foi inaugurado pelo Portimonense aos 53 minutos, com um golo de Bruno Tabata. Os golos do Benfica foram marcados por Rafa Silva (62' e 66'), Haris Seferovic (84' e 87') e Jonas (92').

Com esta vitória, o Benfica passa a contar com 81 pontos e lidera o campeonato com mais cinco que o FC Porto, segundo classificado e que recebe ainda este sábado o Desportivo das Aves.

Com a derrota, o Portimonense não soma pontos e fica com 36, no 12.º lugar da I Liga.