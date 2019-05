O Concelho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o SL Benfica em 34 mil euros devido aos insultos que o narrador do canal de televisão do clube, Valdemar Duarte, proferiu contra os jogadores da equipa do FC Porto no jogo da Taça da Liga.

Enquanto narra o jogo, Valdemar Duarte, apelida os jogadores dos dragões de "bandidos" e "corja".