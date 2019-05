Sporting e FC Porto em busca da 17.ª Taça de Portugal

O Sporting ou o FC Porto vão no sábado isolar-se no segundo lugar do palmarés da Taça de Portugal de futebol, já que os dois clubes procuram o 17.º título na final do Jamor.

Os 'leões', que já venceram na presente temporada a Taça da Liga, precisamente frente ao FC Porto, disputam a 29.ª final, enquanto os 'dragões' somam a 30.ª.

Poucos dias depois de se terem encontrado para o campeonato, com triunfo por 2-1 do FC Porto, as duas equipas voltam a defrontar-se, com o vencedor a ficar a nove troféus do recordista Benfica, que já ganhou por 26 vezes a Taças de Portugal.

O Sporting podia ter conquistado a sua 17.ª Taça na última temporada, mas acabou por perder frente ao Desportivo das Aves, por 2-1, dias após a invasão à Academia de Alcochete.

Nas 27 finais anteriores, os 'leões' venceram por 16 vezes, com as décadas de 1940 e 1970 do século passado a serem as mais profícuas, com quatro triunfos em casa, vencendo apenas uma Taça nas décadas de 1950, 1960, 1980 e 1990.

Já no século XXI, os 'leões' venceram no Estádio Nacional mais quatro vezes, em 2001/02, 2006/07, 2007/08 e 2014/15.

Os 'verdes e brancos' podem ser a segunda equipa a conquistar a Taça da Liga e a Taça de Portugal no mesmo ano, repetindo o feito do Benfica em 2013/14, ano em que também venceu o campeonato.

Sem conquistar a prova 'rainha' desde 2010/11, o FC Porto perdeu a final de 2015/16 para o Sporting de Braga, naquela que foi a sua última presença no Jamor.

Esta será a 30.ª final dos 'dragões', que ergueram o troféu pela primeira vez em 1955/56 e repetiram o feito dois anos depois, conquistando um troféu na década de 60 do século XX e outro na de 70.

Duas conquistas nos anos 80 antecederam 10 triunfos em 20 anos, entre 1991 e 2011, ano em que, com um triunfo sobre o Vitória de Guimarães, arrebataram a prova pela última vez, numa temporada em que conquistaram ainda o campeonato e a Liga Europa.

A formação 'azul e branca' apenas é ultrapassada no número de participações em finais pelo Benfica (36 presenças), sendo que os 'encarnados' se revelaram, ao longo dos tempos, no 'carrasco' portista, já que triunfaram em oito das nove finais entre ambos.

Além do conjunto da Luz, o FC Porto encontrou outros 13 emblemas na decisão da prova 'rainha': Sporting (quatro vezes), Sporting de Braga (três), Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães (todos por duas vezes), Torreense, Leixões, Rio Ave, Beira-Mar, Boavista, Marítimo, União de Leiria, Paços de Ferreira e Desportivo de Chaves.

O Sporting também tem nas 'águias' o seu principal 'carrasco', com seis derrotas em oito finais, somando conquistas em duas das quatro finais com o FC Porto, três das quais decididas em finalíssimas.

Os 'leões' também disputaram quatro finais com o Belenenses e duas com Vitória de Setúbal e Sporting de Braga, jogando ainda com Olhanense, Atlético, Vitória de Guimarães, Boavista, Marítimo, Leixões e Académica.

Sporting e FC Porto disputam no domingo a 79.ª final da Taça de Portugal, a partir das 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Lusa.