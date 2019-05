Sérgio Conceição rejeita comentar episódio com Frederico Varandas

Em declarações no final do encontro frente ao Sporting CP, para a final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição afirmou que a equipa dos dragões viveu o "ponto máximo de injustiça e crueldade", no que diz respeito ao resultado final.

O treinador, que chorou depois da derrota, admitiu não ter "vergonha de deitar uma lágrima" porque é "apaixonado" pelo que faz.

O final do jogo ficou marcado pela recusa de Sérgio Conceição em cumprimentar Frederico Varandas na entrega das medalhas, dirigindo-lhe algumas palavras pouco tempo depois.

O treinador portista respondeu prontamente com um "não" ao pedido dos jornalitas para comentar o caso.

Frederico Varandas também já reagiu ao momento, preferindo desvalorizar.