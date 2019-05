"Não sejas idiota": é o pedido da Federação Inglesa

A Federação Inglesa de Futebol (FA) e o selecionador Gareth Southgate pediram hoje contenção e civismo aos adeptos que se desloquem a Portugal para assistir aos jogos da Liga das Nações.

"Vocês fazem parte da nossa equipa, deixem o país orgulhoso", pediu Southgate, num vídeo divulgado pela FA, no âmbito da campanha "Don't Be That Idiot" (Não sejas idiota), que pretende reprimir comportamentos antissociais, que têm ocorrido recentemente no futebol inglês.

"Tem sido uma excelente temporada para o futebol inglês, mas não podemos ignorar alguns comportamentos antissociais e embaraçosos que regressaram ao nosso futebol. Temos a responsabilidade de representar o país da melhor maneira", afirmou Martin Glenn, diretor executivo da FA.

A Inglaterra vai, juntamente, com as seleções de Portugal, Suíça e Holanda, disputar a fase final da primeira edição da Liga das Nações, que decorrerá no Porto e em Guimarães.

Durante a competição, que se disputa entre 05 e 09 de junho, são esperados cerca de 18.000 adeptos ingleses.

A seleção inglesa joga estreia-se na Liga das Nações em 06 de junho, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, frente à Holanda, um dia depois de Portugal, campeão europeu em título, defrontar a Suíça, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.

Lusa.