Seleção nacional treinou esta manhã na “máxima força”

A seleção nacional treinou esta manhã em Oeiras. Foi o último treino na Cidade do Futebol, antes do jogo com a Suíça para a Liga das Nações. A estreia na competição é já na próxima quarta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto. Gonçalo Guedes esteve na sala de imprensa a responder aos jornalistas.