Maradona diz ser a solução para o Manchester United

O antigo jogador argentino Diego Maradona, atual treinador do clube mexicano do Dorados Sinaloa, da segunda divisão de futebol mexicano, numa entrevista à revista "Four Four Two" disse ser o "homem indicado" a treinar o Manchester United.

"Eu sei que eles vendem muitas camisolas pelo mundo, mas também precisam de ganhar troféus. Eu consigo fazer isso por eles", afirmou confiante.

Maradona não escondeu a admiração que sente pelos "red devils" mas confessou que neste momento segue mais a outra equipa da cidade, o Manchester City, "por causa de Kun Aguero", seu antigo genro.

O argentino deixou ainda a sua opinião sobre o médio Paul Pogba, revelando que para ele, o francês "não se esforça o suficiente".