Retirada acusação de violação contra Cristiano Ronaldo, mas o caso ainda não terminou

A queixa por violação apresentada contra o jogador de futebol da Juventus Cristiano Ronaldo nos Estados Unidos, que fez baixar as ações do clube em 15%, foi retirada avança a Bloomberg.

O pedido de retirada de queixa foi apresentado no mês passado no tribunal estadual de Nevada em Las Vegas. O documento não diz se a mulher que acusava Ronaldo chegou ou não a um acordo com o futebolista português, acrescenta a Bloomberg.

Em março, o New York Times revelava que a Juventus, campeã da liga italiana, não participaria na Taça dos Campeões Internacionais nos EUA neste verão para evitar que Ronaldo pudesse ser detido nos Estados Unidos no âmbito deste caso.

Em setembro do ano passado, a norte-americana Katheryn Mayorga, de 34 anos, tinha apresentado uma queixa contra Cristiano Ronaldo por um crime que teria sido cometido em 2009.

O caso foi reaberto depois de a mulher ter apresentado novas informações sobre a alegada violação, colaborando com as autoridades na investigação. No estado norte-americano do Nevada os crimes sexuais não prescrevem desde que tenham sido devidamente reportados às autoridades.

A defesa de Cristiano Ronaldo sempre disse que o que se passou entre o futebolista e Mayorga foi por mútuo acordo.

Apesar de a queixa ter sido retirada, o JN garante que o caso não terminou. No passado dia 28 de janeiro, deram entrada, no US Ditrict Court do Nevada, um tribunal de âmbito federal, os documentos judiciais.

Depois disso, a 1 de março deste ano, o mesmo tribunal deu um prazo de mais 180 dias a Mayorga para notificar Cristiano Ronaldo do processo, depois de as tentativas de contacto terem falhado, por não ter sido possível saber a morada do jogador português em Turim, escreve o JN.

Até ao momento, nem Leslie Stovall, advogado de Mayorga, nem Peter Christiansen, advogado do português, comentaram a retirada da queixa.