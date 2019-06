Ronaldo consegue hat-trick e já soma 88 golos por Portugal

Cristiano Ronaldo passou esta quarta-feira a contar 88 golos pela seleção portuguesa de futebol, ao conseguir um hat-trick face à Suíça (3-1), nas meias-finais da Liga das Nações, no Estádio do Dragão.

O capitão da formação das 'quinas', de 34 anos, faturou aos 25 minutos, na transformação perfeita de um livre direto, e, depois de Ricardo Rodríguez empatar, aos 57, de penálti, decidiu o jogo com um 'bis' sobre o final, aos 88 e 90.

O jogador da Juventus não marcava pela seleção lusa desde o segundo jogo do Mundial de 2018, frente a Marrocos (1-0, em 20 de junho), sendo que, depois disso, tinha disputado apenas quatro jogos.

Antes do jogo face aos marroquinos, Ronaldo havia conseguido o seu último hat-trick, face à Espanha (3-3), na estreia no Mundial de 2018, a 15 de junho, num embate em que também conseguiu um tento de livre direto.

O número 7 luso marcou os primeiros golos na Liga das Nações, na estreia na prova. Conta ainda 37 em Mundiais (sete na fase final), 29 em Europeus (nove na fase final), dois na Taça das Confederações e 17 em particulares.

Na seleção AA, Ronaldo já soma mais 41 golos do que Pauleta, segundo do ranking, e 47 face ao 'rei' Eusébio, e, a nível de todas as seleções mundiais, só perde para o iraniano Ali Daei, autor de 107. Faltam 19.

Lusa