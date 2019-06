Conferência de Imprensa da PSP dá conta dos condicionalismos no trânsito na invicta e da separação dos adeptos "apesar do espírito do evento não pressupor a segregação dos adeptos" confirmou André Rodrigues do Comando Metropolitano da PSP do Porto.,

Já o porta voz da Polícia de Segurança Pública, o intendente Alexandre Coimbra, confirma o contingente de 2.500 agentes mobilizados para a final deste domingo no estádio do Dragão