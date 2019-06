António Costa diz que Dia de Portugal começou mais cedo graças à seleção

O primeiro-ministro António Costa congratulou-se este domingo com a vitória da seleção portuguesa na Liga das Nações de futebol, ao vencer a Holanda por 1-0, considerando que as comemorações do Dia de Portugal começaram mais cedo.

"Ganhámos esta primeira Liga das Nações. O Dia de Portugal começou umas horas mais cedo graças à nossa equipa", disse António Costa, enviando "um grande abraço" ao selecionador nacional Fernando Santos e a todos os jogadores.

"Fizeram um jogo de grande qualidade e com o merecido resultado", acrescentou.

O chefe do Governo falava, em declarações à RTP, na zona VIP do Estádio do Dragão, onde Portugal defrontou a seleção holandesa.

António Costa considerou ainda "motivo de grande orgulho e satisfação" no espaço de pouco anos Portugal ter sido campeão europeu e ter vencido a Liga das Nações.

António Costa deu também os parabéns à seleção numa mensagem na sua conta na rede social Twitter.

"Parabéns Portugal! Bom Jogo. Excelente vitória da nossa seleção. Somos campeões da primeira edição da Liga das Nações", escreveu.

O primeiro-ministro deixou ainda um agradecimento a "todos quantos trabalharam para o sucesso de mais um grande evento desportivo internacional" em Portugal.

Um golo de Gonçalo Guedes permitiu hoje à seleção portuguesa de futebol conquistar a primeira edição da Liga das Nações, com um triunfo por 1-0 na final com a Holanda, no Estádio do Dragão, no Porto.

O jogador do Valência, que substituiu no 'onze' João Félix em relação às meias-finais, resolveu o encontro aos 60 minutos, com um remate à entrada da área, após um passe de Bernardo Silva.

O conjunto das 'quinas' arrebatou o segundo título internacional da sua história, depois do campeonato da Europa de 2016, então numa final com a anfitriã França (1-0, após prolongamento), graças a um golo de Éder.

Lusa