Um golo de Gonçalo Guedes permitiu este domingo à seleção portuguesa de futebol conquistar a primeira edição da Liga das Nações, com um triunfo por 1-0 na final com a Holanda, no Estádio do Dragão, no Porto.

Esta conquista portuguesa coloca Cristiano Ronaldo na rota de mais uma Bola de Ouro. Sobre o futuro da seleção, o capitão diz-se confiante na conquista de mais títulos.