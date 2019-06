As exigências feitas por Jorge Jesus ao Flamengo

Apesar de ainda não ter iniciado o seu trabalho junto dos jogadores, Jorge Jesus, novo treinador do Flamengo, já esteve presente no centro de treinos da equipa brasileira e fez questão alterar alguns detalhes.

De acordo com o site do jornal Globo Esporte, relva mais curta, no centro de treinos e no estádio, balneários limpos, carro de apoio aos treinos e um avançado estão entre as exigências.

O treinador pretende que a relva, que é cortada a 22 mm, passe a 18 mm para que a bola circule mais rápido, como avança o jornal brasileiro.