"Messi japonês" é reforço da equipa satélite do Real Madrid

O futebolista internacional japonês Takefusa Kubo, de 18 anos, apelidado de "Messi japonês", foi contratado pelo reforço do Real Madrid, e vai reforçar equipa satélite, o Castilla, anunciou hoje o clube espanhol.

"A primeira filial madridista contará nas suas fileiras com um dos jogadores jovens mais prometedores do futebol mundial. Um meio-campista ofensivo, de excelente técnica, muito habilidoso, com visão de jogo, drible e golo", escrevem os 'merengues'.