Trio português de ginástica acrobática conquista mais uma medalha de prata em Minsk

O trio do Acro Clube da Maia já tinha amealhado uma medalha de prata e uma de bronze no sábado, pelo que a sua passagem pela Bielorrússia se cifra por três pódios, um número recorde, melhor do que o que foi obtido pelo canoísta Fernando Pimenta em Baku2015, com duas 'pratas', em K1 1.000 e 5.000 metros.

Com um exercício a roçar a perfeição, a Bélgica terminou com 29.960 pontos, enquanto Portugal ficou com 29.110 e a Bielorrússia com 29.060, no terceiro lugar.

No sábado, as ginastas portuguesas tinham conquistado a prata no exercício dinâmico, com 28.740 pontos, atrás da Bélgica, com 28.830, e à frente da anfitriã Bielorrússia, com 28.090.

Antes, na prova de equilíbrio, o trio tinha somado 28.520 pontos, ficando apenas atrás da Bielorrússia, com 29.520, e da Bélgica, com 29.230, que conquistaram o ouro e a prata, respetivamente.

No primeiro dia de competição, Portugal conquistou três medalhas, as duas da ginastica acrobática e o bronze da 'inevitável' judoca Telma Monteiro, pelo que o seu pecúlio na prova aumentou hoje para quatro.

Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.

Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.



Lusa