Ronaldo oferece gorjeta milionária a funcionários de hotel na Grécia

Segundo a imprensa grega, Cristiano Ronaldo terá dado uma gorjeta milionária aos funcionários do hotel onde ficou hospedado com a namorada, Georgina Rodríguez.

O internacional português passou vários dias na Grécia com família e amigos e decidiu, no final da estadia, recompensar os funcionários do hotel.

Segundo a imprensa grega, citada pelo espanhol “AS”, Ronaldo terá oferecido 20 mil euros para os funcionários dividirem. Esta terá sido uma forma do futebolista agradecer pelas férias tranquilas, sem a presença de paparazzi.

Depois da Grécia, Ronaldo e Georgina estão agora de férias na Riviera Francesa.