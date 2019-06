Ex-jogador do FC Porto detido após acidente que matou duas pessoas no México

Joao Junior Malek, antigo jogador dos juniores e da equipa B do FC Porto, esteve envolvido num acidente de viação que teve como resultado duas vitimas mortais.

De acordo com a imprensa mexicana, o futebolista seguia em excesso de velocidade, o que fez com que perdesse o controlo do veículo no momento do acidente.

O jogador, que atualmente representa a equipa espanhola do Atlético de Sevilha, da segunda divisão do campeonato, escapou ileso com ferimentos ligeiros e foi detido pelas autoridades locais.

Um câmara de vigilância no local captou as imagens do impacto.