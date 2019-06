Antigo futebolista Tiago reforça equipa técnica das seleções portuguesas de formação

O antigo médio Tiago vai reforçar a equipa técnica das seleções portuguesas entre os sub-15 e sub-20, dois anos depois de ter terminado a carreira no Atlético de Madrid, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Tiago Mendes, de 38 anos, concluiu o percurso de jogador no Atlético de Madrid, em 2016/17, após oito épocas nos 'colchoneros', tendo coadjuvado o argentino Diego Simeone, depois de ter vestido a camisola de clubes como Juventus, Lyon, Chelsea, Benfica e Sporting de Braga.

"Estou muito feliz por este regresso às seleções nacionais. É um orgulho voltar a esta casa que tanto me deu na minha carreira como jogador. É igualmente uma honra e um privilégio estar de novo ao serviço da FPF e trabalhar no meu país", afirmou Tiago, que somou três golos nos 66 jogos que disputou pela seleção principal, tendo estado no Euro2004 e no Mundial2006.