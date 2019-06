Jorge Jesus estreia-se no Flamengo com vitória em amigável frente ao Madureira

O treinador português de futebol Jorge Jesus festejou este sábado a vitória do Flamengo sobre o Madureira (3-1) numa partida de preparação, naquele que foi o primeiro encontro que disputou no comando da equipa do Rio de Janeiro.

O primeiro golo do jogo foi marcado aos sete minutos pelo médio criativo Diego, que passou pelo futebol português ao serviço do FC Porto, e Vitinho dilatou o resultado para 2-0 aos 18 minutos.

Na segunda metade do encontro houve mais dois golos, um para cada lado, primeiro para o Flamengo, aos 76, quando Vitinho 'bisou', e, já perto do apito final do árbitro, aos 88, Catatau Ygor marcou o golo de honra para os visitantes.

Lusa