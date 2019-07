Defesa central Pedro Álvaro renova com o Benfica até 2024

O futebolista Pedro Álvaro, de 19 anos, renovou com o Benfica até 2024 e ficou com uma cláusula de rescisão de 88 milhões de euros, indicou esta segunda-feira o clube da Luz.

"Depois de Nuno Tavares e Tiago Dantas, Pedro Álvaro também renovou contrato com o clube da Luz até 2024. O jovem central, que se estreou na equipa principal no jogo de apresentação aos sócios, fica agora com uma cláusula de rescisão de 88 milhões de euros", refere o clube.

O defesa central chegou ao Benfica ainda nos infantis, em 2012/13, percorrendo todos os escalões de formação até aos seniores, tendo jogado na última época entre os juniores, sub-23 e equipa B.

"Vim para cá com 12 anos e passou tudo a correr", realçou o jogador, em declarações à BTV.

No início da atual temporada, Pedro Álvaro integrou os trabalhos do plantel principal e entrou aos 86 minutos no primeiro jogo, de apresentação aos sócios diante do Anderlecht, que o Benfica perdeu por 2-1.

"Tive a oportunidade de realizar um sonho e foi excelente. Senti-me, acima de tudo, muito realizado, porque o Benfica é e sempre foi o clube do meu coração, qualquer criança que gosta do Benfica tem o sonho de poder um dia jogar no Estádio da Luz, então foi um dia excelente, entrei e estava mesmo feliz", acrescentou.



