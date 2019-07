Mattia Perin chumba nos exames médicos no Benfica

O guarda-redes italiano Mattia Perín, que estava em Lisboa para assinar pelo Benfica, chumbou nos habituais exames médicos.

A informação foi avançada pelo comentador Luís Aguilar no programa Mercado Aberto da SIC Notícias.

Este chumbo, que estará relacionado com uma lesão no ombro com que o guardião lida desde abril, poderá comprometer a transferência para o Benfica, num negócio que custaria aos cofres do clube da Luz 15 milhões de euros.

Ontem, à chegada a Lisboa, Perín, que conta um longo historial de lesões desde 2014, disse estar "muito contente" com a ida para o Benfica. O guarda-redes dirigiu-se aos adeptos encarnados e falou em português.