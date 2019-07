Etson Barros conquista bronze nos 3.000 metros obstáculos dos Europeus de sub-20

O português Etson Barros terminou hoje no terceiro lugar a final dos 3.000 metros obstáculos dos Europeus de atletismo de sub-20, em Boras, na Suécia.

O atleta do Benfica concluiu a prova em 9.01,85 minutos, atrás do turco Murat Yalçinkaya, que venceu em 8.58,20, e do sueco Omar Nuur, segundo classificado, com o tempo de 8.58,79.

Etson Barros assegurou a terceira medalha da seleção portuguesa nos Europeus de 2019, que decorrem em Boras, na Suécia, depois de Nuno Pereira se ter sagrado campeão nos 1.500 metros e de Mariana Machado ter arrebatado a medalha de prata nos 3.000 metros.