Ciclista de 22 anos morre depois de queda na Volta à Polónia

O ciclista belga Bjorg Lambrecht morreu esta segunda-feira, depois de sofrer uma grave queda durante a terceira etapa da Volta à Polónia.

O jovem ciclista, de apenas 22 anos, ainda foi transportado com vida para o hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos quando estava a ser submetido a uma cirurgia.

Numa publicação nas redes sociais, a equipa belga Lotto Soudal, à qual Lambrecht pertencia, confirmou a morte do corredor e deixou uma mensagem de pesar.

Bjorg Lambrecht era visto como uma das grandes promessas do ciclismo mundial. Além de ter conquistado o prémio Juventude no Critério do Dauphiné 2019, foi, em 2017, segundo classificado na Volta a França do Futuro, ganha então pelo colombiano Egan Bernal, vencedor do Tour deste ano.